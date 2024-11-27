Губернатор рассказал, как закрыл лазейку для мигрантов

Губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал, что мигранты стали пользоваться программой переселения соотечественников из-за рубежа. Его слова приводит РБК.

По его словам, через программу содействия добровольному переселению соотечественников «приехало много тысяч наших соотечественников, русских людей».

«Со временем эта программа в значительной степени стала лазейкой для мигрантов, которые не знают русский язык, не ассимилируются в нашем обществе», — отметил он.

Шапша добавил, что после приостановки действия программы в регионе «видны результаты этой работы».

«Количество преступлений, совершенных иностранцами, сократилось на 36% за два года», — отметил он.

При этом Шапша добавил, что полный отказ от труда мигрантов — это утопия.

До этого сообщалось, что в Калужской области иностранец установил отцовство над ребенком россиянки, чтобы быстрее получить гражданство. По версии следствия, в марте текущего года дочери местной жительницы в ЗАГСе выдали повторное свидетельство о рождении, в котором было указано имя мигранта в графе «отец». Во время разбирательства выяснилось, что мужчина не является отцом девочки. С ее матерью он встречался один раз, при обращении за установлением отцовства, чтобы «родитель» смог быстрее получить паспорт гражданина РФ. За услугу женщина получила 30 тысяч рублей.

Ранее в Томске мигрант-уклонист заплакал и выбросил паспорт в отделе полиции.