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Российский митрополит сравнил брак с покупкой утюга

Митрополит Тихон сравнил вступление в брак с покупкой утюга

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etienneb07/Shutterstock/FOTODOM

Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, выступая перед молодежью, сравнил вступление в брак с покупкой утюга. Фрагмент его выступления опубликовал телеканал «Царьград» в своем Telegram-канале.

По данным издания, митрополит Тихон выступил за преподавание основ семейной жизни с ранних классов. По его словам, проблемы во многих семьях возникают из-за отсутствия необходимых знаний.

«Утюг купишь — к нему что прилагается? Инструкция. А (...) заключаете брак, а инструкцию вы знаете?» — поинтересовался митрополит у собравшихся.

До этого настоятель храма Александра Невского Борис Кривоногов обвинил в «распущенности» прибегнувших к искусственному оплодотворению методом ЭКО пар и призвал государство не помогать им.

По его мнению, для рождения детей не нужна государственная поддержка, а «гораздо важнее вера».

Также в РПЦ поддержали инициативу о борьбе с абортами через обращение митрополита, отметив, что «для некоторых женщин прочтение письма может стать достаточным поводом для сохранения беременности».

Ранее в РПЦ нашли связь между геями и квадроберами.

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