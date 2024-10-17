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В РПЦ поддержали идею тверского митрополита по борьбе с абортами

В РПЦ поддержали идею борьбы с абортами с помощью писем митрополита

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В Русской православной церкви (РПЦ) поддержали инициативу о борьбе с абортами через обращение митрополита, отметив, что «для некоторых женщин прочтение письма может стать достаточным поводом для сохранения беременности». Об этом сообщил заместитель главы синодального отдела Московского патриархата по связям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в интервью RTVI.

Кипшидзе подчеркнул, что письмо митрополита для будущих матерей является «значимым сигналом». Он добавил, что нужно использовать любую возможность для сохранения жизни.

До этого сообщалось, что в Тверской области каждой беременной при визите в женскую консультацию будут вручать письмо митрополита Тверского и Кашинского Амвросия с обращением к беременным женщинам, чтобы уберечь их от абортов. В нем, в частности, говорится, что в моменты тревоги или сомнений будущие матери не останутся одиноки, потому что рядом с ними «Бог, Церковь и общество».

Ранее многодетная мать из уральского села отговорила от аборта около 100 россиянок.

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