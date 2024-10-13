В РПЦ нашли связь между геями и квадроберами

В Русской православной церкви (РПЦ) выступили с заявлением о связи между ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) и квадробингом. Соответствующим мнением поделился с РИА Новости и председатель Патриаршей комиссии Русской православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.

«Квадробинг — это не детская игра или спорт, а субкультура, предполагающая поиск в себе альтернативной идентичности, опасная социальная технология, психологически готовящая ребенка к принятию антиценностей, в том числе множественности гендеров и ЛГБТ», — заявил священник.

По мнению Лукьянова, квадробинг был создан в качестве начальной ступени для заманивания молодежи в субкультуры фурри и терианов, созданных ЛГБТ-сообществом для «перепрошивки» молодежи. При этом священник назвал распространенным сопутствующим субкультуре квадроберов явлением педофилию, объясняя это тем, что «маска стирает возраст».

«В итоге создается замкнутая извращенная социальная среда, где можно без страха выражать свою новую идентичность. А за этим, как мы видим на примере стран Запада, идет защита прав и борьба с дискриминацией, противопоставление традиционному социуму», — высказался Лукьянов.

До этого официальная представительница МИД РФ Мария Захарова заявила о связи между гендерной повесткой и квадробингом.

Ранее Лукьянов призвал ввести наказание за ложные доносы на семью.