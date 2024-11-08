Священник призвал не помогать прибегнувшим к ЭКО парам

Настоятель храма Александра Невского Борис Кривоногов обвинил в «распущенности» прибегнувших к искусственному оплодотворению методом ЭКО пар и призвал государство не помогать им. С таким заявлением протоиерей выступил на Русском экономическом форуме в Челябинске, передает 74.RU.

По его мнению, для рождения детей не нужна государственная поддержка, а «гораздо важнее вера».

«Если девушка рано начинает половую жизнь, что называется в религии похоть и распущенность, часто меняет половых партнеров, а если все-таки «залетела», делает аборт, один, другой, то потом забеременеть от любимого человека она не может, потому что организм подызношен. Тут лечить надо причину, а не следствие», — заявил священник.

До этого в РПЦ поддержали инициативу о борьбе с абортами через обращение митрополита, отметив, что «для некоторых женщин прочтение письма может стать достаточным поводом для сохранения беременности».

Ранее в РПЦ назвали запрет пропаганды чайлдфри мерой самозащиты.