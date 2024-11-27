Суд оставил в СИЗО экс-адвоката Эльмана Пашаева

Второй Западный окружной военный суд признал законным продление срока ареста бывшему адвокату Эльману Пашаеву по делу о крупном мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС.

Мера пресечения Пашаеву была продлена по ходатайству военных следователей на срок до 15 января 2025 года.

Экс-адвокат не признал вину в мошенничестве и назвал уголовное дело в его отношении заказным.

13 ноября военный суд продлил арест Пашаева. Его задержали в Москве в сентябре 2024 года. Против экс-адвоката было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По информации следствия, в феврале текущего года экс-адвокат убедил мужа «королевы марафонов» Елены Блиновской Алексея в том, что за крупное денежное вознаграждение сможет добиться освобождения супругов от уголовной ответственности по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств.

В результате Блиновский передал экс-адвокату около 18,5 млн рублей и $300 тыс. На этом фоне мужа «королевы марафонов», подписавшего контракт с министерством обороны РФ и ушедшего на фронт, признали потерпевшей стороной.

Ранее Пашаева лишили свиданий в «Матросской тишине».