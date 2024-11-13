В Москве продлили арест экс-адвокату Пашаеву по делу о мошенничестве

Военный суд в Москве продлил арест бывшему адвокату Эльману Пашаеву, задержанному по делу о мошенничестве, на два месяца. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

«Срок содержания под стражей в отношении <...> Пашаева продлен <...> до 15 января 2025 года», — рассказал источник агентства.

Он уточнил, что соответствующее ходатайство в суд направили сотрудники военных следственных органов СК РФ.

Бывшего адвоката задержали в Москве в сентябре 2024 года. Против него было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По информации следствия, в феврале текущего года Эльман Пашаев убедил мужа «королевы марафонов» Елены Блиновской Алексея Блиновского в том, что за крупное денежное вознаграждение сможет добиться освобождения супругов от уголовной ответственности по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств.

В результате Блиновский передал экс-адвокату около 18,5 млн рублей и $300 тыс. На этом фоне мужа «королевы марафонов», подписавшего контракт с министерством обороны РФ и ушедшего на фронт, признали потерпевшей стороной.

Ранее журналисты узнали о попытках Пашаева вернуть себе статус адвоката.