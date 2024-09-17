Блиновского признали потерпевшим по делу экс-адвоката Пашаева о мошенничестве

Российского бизнесмена Алексея Блиновского признали потерпевшим в рамках уголовного дела о мошенничестве, возбужденного против бывшего адвоката Эльмана Пашаева. Об этом сообщается в Telegram-канале SHOT.

Журналисты выяснили, что в ближайшее время предпринимателя доставят в Москву для участия в следственных мероприятиях. Сейчас мужчина находится в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине.

По предварительной информации, именно Пашаев мог убедить Блиновского отправиться на поле боя. Не исключено, что бывший адвокат заверил бизнесмена, что этот шаг поможет ему добиться освобождения супруги Елены Блиновской из СИЗО.

«Контракт бизнесмена с Минобороны [РФ] может быть заморожен в результате расследования, так как он мог быть заключен в результате мошеннических действий при посредничестве <...> Пашаева», — говорится в публикации.

17 сентября Следственный комитет РФ заявил о задержании Пашаева по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. В отношении бывшего адвоката возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

В ведомстве считают, что в феврале 2024 года фигурант убедил Блиновского, что за крупную сумму денег он якобы сможет освободить их с женой от уголовной ответственности по делу о неуплате налогов. SHOT писал, что речь идет о сумме в 45 млн рублей.

Ранее в правоохранительных органах рассказали, когда Пашаеву изберут меру пресечения.