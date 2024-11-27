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Экс-адвокат Пашаев не признал вину в мошенничестве

Экс-адвокат Пашаев назвал заказным уголовное дело против него

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Следственный комитет Российской Федерации

Экс-адвокат Эльман Пашаев не признал вину в мошенничестве и назвал уголовное дело в его отношении заказным. Об этом сообщает ТАСС.

«Вину не признаю», — сказал Пашаев во Втором Западном окружном военном суде, где рассматривается его жалоба на продление срока ареста.

По мнению обвиняемого, уголовное дело в отношении него возбуждено по заявлению блогера Алексея Блиновского, который признан потерпевшей стороной. По словам экс-адвоката, его невиновность подтверждает тот факт, что он пожертвовал для нужд армии свои личные сбережения.

13 ноября военный суд продлил арест Пашаева. Его задержали в Москве в сентябре 2024 года. Против экс-адвоката было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По информации следствия, в феврале текущего года экс-адвокат убедил мужа «королевы марафонов» Елены Блиновской Алексея в том, что за крупное денежное вознаграждение сможет добиться освобождения супругов от уголовной ответственности по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств.

В результате Блиновский передал экс-адвокату около 18,5 млн рублей и $300 тыс. На этом фоне мужа «королевы марафонов», подписавшего контракт с министерством обороны РФ и ушедшего на фронт, признали потерпевшей стороной.

Ранее Пашаева лишили свиданий в «Матросской тишине».

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