Пассажиров затонувшей у берегов Египта яхты нашли живыми

Пятеро пассажиров туристической яхты Sea Story, которая затонула у берегов города Марса-эль-Алам в Египте, выжили. Об этом сообщила газета Daily Mail.

По данным газеты, из затонувшего судна достали двух бельгийцев, швейцарца, финна и египтянина. Пассажиры смогли укрыться в каюте, куда не проникла вода, и просидели там почти сутки.

На борту судна всего находились 44 человека, в том числе туристы из разных стран, и 13 членов экипажа. По последним данным, удалось спасти 33 человека, у них нашли незначительные травмы, госпитализация никому не потребовалась. Поиски остальных 11 пассажиров яхты продолжаются.

Яхта Sea Story затонула рано утром 25 ноября в Красном море у берегов египетского Марса-Алама. Генеральный консул России в Хургаде Виктор Воропаев заявил, что российских граждан на борту судна не было — ни среди туристов, ни среди экипажа.

Ранее роскошная яхта за миллион долларов затонула в Лос-Анджелесе.