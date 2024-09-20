Роскошная яхта за миллион долларов затонула в Лос-Анджелесе

Яхта «Адмирал» стоимостью в один миллион долларов пошла ко дну в Лос-Анджелесе из-за взрыва фейерверков. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Роскошная яхта <…> затонула — на борту внезапно сдетонировали фейерверки», — уточнили в сообщении.

Судно стояло на якоре в бухте у берегов приморского района Марина-дель-Рей. В момент происшествия на борту находилось два человека, один из которых получил травмы.

По данным местных экстренных служб, в момент незапланированного фейерверка в небо взлетели около одной тысячи ракет. Яхта загорелась и стала тонуть. Через два часа она почти полностью ушла под воду. Причины внезапной детонации фейерверков выясняются.

В середине августа яхта стоимостью €16 млн загорелась и затонула у побережья Италии с 16 людьми на борту. Все пассажиры были спасены до того, как часть яхты ушла под воду, в том числе и владелец судна Серкан Боранджили — соучредитель компании Getir, занимающейся доставкой продуктов.

Ранее яхта оставила без света город в Новосибирской области.