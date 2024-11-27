Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Курчатовском институте оценили ядерный потенциал России

Курчатовский институт: ядерный потенциал России — это ее «охранная грамота»

close
Министерство обороны РФ

Российский ядерный потенциал является «охранной грамотой» страны, обеспечивающей ее суверенитет, заявил президент Национального исследовательского центра »Курчатовский институт» Михаил Ковальчук. Его цитирует ТАСС.

«Мы — одна из немногих, практически единственная, суверенная страна. Потому что только мы можем обратить Америку в ядерный пепел, как они сами пишут. И в этом смысле мы имеем «охранную грамоту», — высказался специалист.

При этом он отметил, что России нужно задумываться и о будущем, готовясь к нему.

19 ноября президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий обновленную ядерную доктрину. Подписание произошло на фоне разрешения США использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь российской территории.

Что изменилось в ядерной доктрине и на какие удары ВСУ новая доктрина допускает ядерный ответ — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее в Госдуме предрекли апокалипсис в случае появления у Украины ядерного оружия.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами