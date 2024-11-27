В Курчатовском институте оценили ядерный потенциал России

Российский ядерный потенциал является «охранной грамотой» страны, обеспечивающей ее суверенитет, заявил президент Национального исследовательского центра »Курчатовский институт» Михаил Ковальчук. Его цитирует ТАСС.

«Мы — одна из немногих, практически единственная, суверенная страна. Потому что только мы можем обратить Америку в ядерный пепел, как они сами пишут. И в этом смысле мы имеем «охранную грамоту», — высказался специалист.

При этом он отметил, что России нужно задумываться и о будущем, готовясь к нему.

19 ноября президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий обновленную ядерную доктрину. Подписание произошло на фоне разрешения США использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь российской территории.

Что изменилось в ядерной доктрине и на какие удары ВСУ новая доктрина допускает ядерный ответ — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее в Госдуме предрекли апокалипсис в случае появления у Украины ядерного оружия.