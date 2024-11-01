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В Томске произошел скандал с мигрантом-уклонистом в отделе полиции

SHOT: в Томске мигрант-уклонист заплакал и выбросил паспорт в отделе полиции

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Телеграм-канал «SHOT»

В отделе полиции Томска мигрант, недавно получивший российский паспорт, выбросил его и решил отказаться от гражданства РФ. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По данным SHOT, 30-летний Махмуджон Мабубзода из Узбекистана принял присягу гражданина РФ 28 августа. Он был обязан в течение двух недель встать на первичный воинский учет, но так и не явился в военкомат.

В отделе полиции ему сообщили, что за это он лишается российского гражданства и отправляется на родину в Узбекистан. После
этого мужчина начал спорить с инспектором, а затем заплакал и разбросал свои документы, среди которых был российский загранпаспорт.

Инспектор предложил ему заключить контракт с Минобороны РФ, чтобы вновь получить гражданство в ускоренном порядке. Мабубзода отказался и заявил, что оно ему уже не нужно.

В августе президент РФ Владимир Путин подписал закон о лишении приобретенного гражданства в случае отказа от постановки на воинский учет. МВД в свою очередь обязали предоставлять сведения о мужчинах, которым одобрили прием в российское гражданство и предстоит процедура принесения присяги.

Ранее Медведев назвал группы мигрантов, которым следует покинуть Россию.

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