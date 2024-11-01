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В Калужской области мигрант «купил» себе дочь россиянки ради гражданства РФ

В Калужской области гражданка РФ продала мигранту права на дочь

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Shutterstock

Иностранец установил отцовство над ребенком россиянки, чтобы быстрее получить гражданство. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Калужской области.

По версии следствия, в марте текущего года дочери местной жительницы в ЗАГСе выдали повторное свидетельство о рождении, в котором было указано имя мигранта в графе «отец».

Во время разбирательства выяснилось, что мужчина не является отцом девочки. С ее матерью он встречался один раз, при обращении за установлением отцовства, чтобы «родитель» смог быстрее получить паспорт гражданина РФ. За услугу женщина получила 30 тысяч рублей.

Как полагают судьи, в момент заключения сделки мать ребенка действовала не в его интересах, а исходя из своих корыстных побуждений.

Суд признал недействительным факт установления отцовства иностранцем и аннулировал эту актовую запись. Решение еще не вступило в силу, и его можно обжаловать.

Ранее в Томске мигрант-уклонист заплакал и выбросил паспорт в отделе полиции.

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