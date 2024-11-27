Мощный снегопад накрыл Кавказ. Об этом пишет Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, из-за непогоды машины вязнут на дорогах, а в городах местами пропало электричество. Так, во Владикавказе оборвало провода, свет пропал в селении Балта и поселке Попов хутор.

На Верхнем Ларсе до особого распоряжения закрыли проезд в сторону Грузии. В Дагестане до шести часов вечера не получится пересечь Гинухский перевал, где нападало 50 см снега.

Также МЧС предупредило, что в среду вечером до Сахалина дойдет мощный снежный циклон, который принесет обильные осадки и гололед. Спасатели посоветовали местным жителям по возможности не покидать пределы населенных пунктов, уточнить у родных и близких их местоположение, чтобы непогода не застала их врасплох. Туристическим группам посоветовали переждать циклон в специально подготовленных для этого местах.

До этого комиссия по чрезвычайным ситуациям Благовещенска ввела режим ЧС в городе из-за снежной бури.

Ранее старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга Владимир Сурдин сообщил, что жители Москвы в декабре смогут увидеть два ярких метеорных потока — Геминиды и Урсиды.