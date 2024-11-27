Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мощный снегопад накрыл Кавказ

Mash: на Кавказе мощный снегопад оставил без электричества населенные пункты

close
Depositphotos

Мощный снегопад накрыл Кавказ. Об этом пишет Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, из-за непогоды машины вязнут на дорогах, а в городах местами пропало электричество. Так, во Владикавказе оборвало провода, свет пропал в селении Балта и поселке Попов хутор.

На Верхнем Ларсе до особого распоряжения закрыли проезд в сторону Грузии. В Дагестане до шести часов вечера не получится пересечь Гинухский перевал, где нападало 50 см снега.

Также МЧС предупредило, что в среду вечером до Сахалина дойдет мощный снежный циклон, который принесет обильные осадки и гололед. Спасатели посоветовали местным жителям по возможности не покидать пределы населенных пунктов, уточнить у родных и близких их местоположение, чтобы непогода не застала их врасплох. Туристическим группам посоветовали переждать циклон в специально подготовленных для этого местах.

До этого комиссия по чрезвычайным ситуациям Благовещенска ввела режим ЧС в городе из-за снежной бури.

Ранее старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга Владимир Сурдин сообщил, что жители Москвы в декабре смогут увидеть два ярких метеорных потока — Геминиды и Урсиды.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами