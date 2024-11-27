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В российском городе ввели режим ЧС из-за «бури столетия»

Власти Благовещенска ввели режим ЧС из-за снежной бури, школьники учатся дома

Комиссия по чрезвычайным ситуациям Благовещенска ввела режим ЧС в городе из-за снежной бури. Об этом сообщил Telegram-канал городской администрации.

«Все силы и средства направлены на борьбу с последствиями «бури столетия». ГСТК и привлеченная техника работают круглосуточно. Водителей призывают не парковать авто в заездных карманах и вдоль обочин», — говорится в сообщении.

Помимо этого, власти города перевели школьников на дистанционное обучение. При этом отмечается, что работодателям предстоит самим принять решение о переводе сотрудников на удаленку либо о сокращении рабочего дня.

Также администрация призвала водителей Благовещенска с высокопроходимыми автомобилями помочь с доставкой продуктов и медикаментов маломобильным горожанам. Чтобы стать волонтером, можно обратиться в городское управление общественных связей.

Только в ночь на 26 ноября в Благовещенске выпало почти три декадные нормы осадков. По данным властей, сегодня погода в городе побила рекорд 97-летней давности. Синоптики предупреждали, что цифры не окончательные и снег все еще продолжает идти.

Все службы города работают в режиме повышенной готовности, специалисты круглосуточно убирают дороги и территории от снега. В Благовещенске и городском округе наблюдается сложная дорожная обстановка и выросло число ДТП. Из-за снегопада в целях безопасности отменяли рейсы междугородних автобусов.

Ранее в Улан-Удэ ввели режим повышенной готовности из-за снежного циклона.

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