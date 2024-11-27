На один из российских регионов надвигается мощный снежный циклон

В среду вечером до Сахалина дойдет мощный снежный циклон, которые принесет обильные осадки и гололед. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области.

«Вечером 27 и ночью 28 ноября в Ногликском, Поронайском, Смирныховском и Макаровском районах ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега, местами очень сильные, гололедные явления», — говорится в сообщении ведомства.

Спасатели посоветовали местным жителям по возможности не покидать пределы населенных пунктов, уточнить у родных и близких их местоположение, чтобы непогода не застала их врасплох. Туристическим группам посоветовали переждать циклон в специально подготовленных для этого местах.

До этого комиссия по чрезвычайным ситуациям Благовещенска ввела режим ЧС в городе из-за снежной бури.

Власти города перевели школьников на дистанционное обучение. При этом отмечается, что работодателям предстоит самим принять решение о переводе сотрудников на удаленку либо о сокращении рабочего дня.

Ранее в Улан-Удэ ввели режим повышенной готовности из-за снежного циклона.