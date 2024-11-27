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Жители Москвы смогут увидеть в декабре два ярких метеорных потока

Астроном Сурдин: москвичи увидят в декабре метеорные потоки Геминиды и Урсиды

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Shutterstock

Жители Москвы в декабре смогут увидеть два ярких метеорных потока – Геминиды и Урсиды. Об этом сообщил АГН «Москва» старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга Владимир Сурдин.

«В декабре ожидается два достаточно сильных метеорных потока – это Геминиды и Урсиды», — сказал он, отметив, что они достаточно яркие, поэтому их можно наблюдать невооруженным глазом.

По оценке астронома, Геминиды входит в пятерку мощнейших метеорных потоков. Никаких ограничений для наблюдения метеорных потоков не будет: погода ожидается ясная с минимальной облачностью, подчеркнул Сурдин.

Пик Геминиды придется в ночь на 14 декабря (при идеальных условиях можно увидеть до 150 метеоров в час), а Урсиды – в ночь на 22 декабря (до 10 метеоров в час).

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