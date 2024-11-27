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В «Азимуте» заявили, что пламя не добралось до самолета в Анталье

«Азимут» до самолета Superjet в Анталье пламя не добралось, горело топливо

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Телеграм-канал «ЧП Сочи»

До самолета Sukhoi Superjet 100, который приземлился в Анталье в Турции, пламя не добралось, горело пролившееся авиатопливо. Об этом сообщила авиакомпания «Азимут», передает РБК.

По данным авиакомпании, на взлетно-посадочной полосе воспламенилось авиатопливо, вылившееся из деформированного топливного бака.

После остановки лайнера на полосе бортпроводники увидели задымление снаружи по левому борту и уведомили об этом командира. Командир воздушного судна принял решение об эвакуации пассажиров и экипажа, рассказали в «Азимуте».

ЧП произошло вечером 24 ноября. Самолет Sukhoi Superjet 100 выполнял рейс из Сочи в Анталью, на борту находились 89 пассажиров и шесть членов экипажа. В результате ЧП никто из них не пострадал, пассажиров оперативно эвакуировали. Лайнер садился в сложных погодных условиях.

В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) заявили, что причиной разлива и возгорания топлива самолета SSJ-100 в Анталье мог стать сильный удар борта о полосу.

Ранее в «Ростехе» призвали не демонизировать Superjet.

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