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В «Ростехе» призвали не демонизировать Superjet

«Ростех»: все происшествия с SSJ связаны с человеческими и внешними факторами

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

Все известные серьезные авиапроисшествия с участием российских самолетов Superjet связаны с человеческими и внешними факторами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госкорпорации «Ростех».

«Не надо демонизировать Superjet. Если условный «Мерседес» попадает в аварию, это не значит сразу, что автомобиль плохой. Все известные серьезные авиапроисшествия с Superjet связаны либо с человеческими, либо с неблагоприятными внешними факторами», — говорится в сообщении.

По данным госкорпорации, показатели надежности SSJ такие же, как у самолетов аналогичного класса иностранного производства. В «Ростехе» подчеркнули, что регулярность вылетов самолета составляет 98%.

Накануне Telegram-канал «Авиаторщина» сообщил, что 24 ноября произошло сразу пять авиационных инцидентов с самолетами Sukhoi Superjet 100.

Так, утром экипаж лайнера авиакомпании «Азимут», следовавшего из Уфы в Красноярск, доложил диспетчерам о низком уровне жидкости во второй гидросистеме. Вечером экипаж рейса Санкт-ПетербургМосква столкнулся с той же проблемой. Через 2,5 часа SSJ-100 авиакомпании «Азимут» загорелся при посадке в аэропорту турецкой Антальи. Остальные два авиаинцидента случились около полуночи.

Ранее стало известно, почему произошло возгорание SSJ-100 в Анталье.

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