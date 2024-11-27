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Врач ответила, сколько мандаринов можно съедать за раз

Врач Дианова: женщинам можно съедать не более 150 г мандаринов за раз

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Wikimedia Commons

В мандаринах содержится аминокислота гистамин, которая может провоцировать аллергическую реакцию, поэтому их потребление важно ограничивать. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог первой категории и психолог пищевого поведения Нурия Дианова.

По ее словам, женщинам можно съедать не более 150 г за один раз, мужчинам — 200 г. Если съесть больше, у человека могут появиться сыпь, бурление в животе и послабление, предупредила врач. При этом она уточнила, что в этих цитрусовых содержится большое количество витаминов, которые необходимы людям зимой, в том числе и C.

«Депрессивное состояние, солнца нет, усталость копится, повсюду вирусные заболевания, поэтому витамины особенно нужны. В мандаринах есть то, чего нет в бананах и яблоках, — ароматические масла, которые улучшают настроение. Считается, что аромат мандарина, как и многих цитрусовых, лечит, обладает определенным действием на психику», — добавила Дианова.

Детский эндокринолог «СМ-Клиники» Дарья Губарева до этого рассказала «Газете.Ru», что в мандаринах содержатся витамины группы В (тиамин, рибофлавин, ниацин), которые важны для развития и функционирования клеток; витамин Е, который работает как антиоксидант, защищая клетки организма от повреждения свободными радикалами, необходим для поддержания здоровья сосудов и для корректной работы иммунной системы; витамин А, необходимый для зрения, правильного роста и развития и иммунной системы.

Ранее экономист спрогнозировал динамику цен на мандарины перед Новым годом.

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