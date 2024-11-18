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Экономист спрогнозировал динамику цен на мандарины перед Новым годом

Экономист Чеглов заявил о возможном снижении цен на мандарины перед праздниками

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Артур Лебедев/РИА Новости

Профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Плеханова Вячеслав Чеглов заявил в интервью агентству «Прайм», что цены на мандарины традиционно растут в период высокого спроса в ноябре — январе, однако к Новому году ситуация может измениться.

Чеглов отметил, что мандарины давно законтрактованы в долларах США, поэтому основным фактором при ценообразовании является курс рубля. Кроме того, в цену этих плодов закладывается логистика и необходимость обходить санкционные ограничения при оплате.

По словам экономиста, при этом ближе к Новому году покупателей может ждать приятный сюрприз — любимый праздничный фрукт подешевеет. Он пояснил, что к этому моменту возрастет объем поставок из Турции, Египта и Марокко, а они более доступны по цене благодаря более близкому расстоянию транспортировки. Кроме того, как полагает Чеглов, магазины будут стремиться как можно скорее реализовать товары с ограниченным сроком годности и предложат скидки.

17 ноября Telegram-канал Mash писал, что цены на мандарины вырастут в декабре минимум в полтора раза. По данным журналистов, причиной подорожания станут логистические проблемы, поскольку многие поставщики решили грузить фрукты в Европу, из-за чего и образуются перебои с поставками.

Ранее россиян предупредили о подорожании ремонта в 2025 году.

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