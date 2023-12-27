Россиянам рассказали, чем полезны мандарины

Мандарины, как и любые фрукты – полезный продукт для детей и взрослых. Особенно в зимнее время года, когда разнообразие овощей и фруктов, представленных в магазине снижается. Об этом «Газете.Ru» рассказала детский эндокринолог «СМ-Клиника» Дарья Губарева.

«Например, в 100 граммах мандарина (средний мандарин как раз весит около 100 граммов) содержится более половины дневной нормы витамина С, который необходим нам для правильной работы иммунной системы и синтеза коллагена; и около 10% необходимых нам пищевых волокон. Пищевые волокна представляют собой компоненты пищи, которые организм человека не может полностью переварить, но они необходимы для правильной работы органов пищеварения, а также являются пищей для полезных микроорганизмов, которые живут в нашем кишечнике», — объяснила медик.

Кроме того, в мандаринах содержатся витамины группы В (тиамин, рибофлавин, ниацин), которые важны для развития и функционирования клеток; витамин Е, который работает как антиоксидант, защищая клетки организма от повреждения свободными радикалами, необходим для поддержания здоровья сосудов и для корректной работы иммунной системы; витамин А, необходимый для зрения, правильного роста и развития и иммунной системы.

«Кроме витаминов мандарины содержат и некоторые важные микроэлементы. Например, кальций, отвечающий за плотность наших костей, кроме того, он участвует в сокращении мышц и передаче сигналов в нервной и мышечной системах; магний, который также участвует в регуляции функции нервной и мышечной систем, влияет на производство белка и плотность костной ткани; фосфор, который также откладывается в костях и зубах, помогая им стать плотными и крепкими, но также фосфор необходим для производства энергии в человеческом организме, без которой не происходит ни один процесс», — сказала врач.

Однако содержание этих витаминов и микроэлементов в мандарине невелико. Большинство из этих элементов содержатся в количестве 3-5% от суточной потребности в одном мандарине.

«И все же, несмотря на их несомненную пользу, не рекомендуется есть более 3-5 мандаринов в течение дня. Во-первых, этот фрукт содержит достаточное большое количество сахаров, кроме того, при употреблении в большом количестве мандарины могут вызывать ощущение дискомфорта в желудочно-кишечном тракте. А кроме того, для сбалансированного здорового питания очень важным является разнообразие, которое подразумевает употребление в пищу большого количества разнообразных продуктов (в том числе овощей и фруктов), а не большого количества одного продукта», — резюмировала Губарева.

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