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Врач объяснил принцип работы созданной в России вакцины от рака

Врач Петровский: российская вакцина от рака снизит риск рецидива болезни

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Первая российская вакцина от рака позволит иначе подходить к лечению заболевания. Об этом 360.ru рассказал замдиректора НМИЦ онкологии имени Блохина Александр Петровский.

«Подход к использованию вакцин — это их использование с профилактической целью у тех пациентов, у которых удалена первичная опухоль. Для того, чтобы снизить риск рецидива болезни, снизить риск возврата болезни, может быть использована эта вакцина», — рассказал эксперт.

При этом он уточнил, что препарат не позволит пройти вакцинацию один раз и никогда не заболеть раком. По его словам, возможности сделать вакцину от опухоли профилактической пока нет. Поэтому вакцина будет применяться для лечения конкретной опухоли у конкретного пациента, заключил Петровский.

25 ноября глава ФМБА Вероника Скворцова в разговоре с президентом России Владимиром Путиным сообщила, что онковакцину, которую разработали специалисты Федерального медико-биологического агентства, планируют начать применять для пациентов уже со следующего года. Скворцова добавила, что это стало возможным благодаря принятию закона о применении персонализированных препаратов.

Ранее ученые раскрыли причину побочных эффектов при иммунотерапии рака.

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