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Ученые раскрыли причину побочных эффектов при иммунотерапии рака

Immunity: ингибирование контрольных точек при раке снижает стойкость к инфекциям

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Gorodenkoff/Shutterstock/FOTODOM

Австралийские ученые из Института медицинских исследований Гарвана и других научных учреждений нашли причину побочных эффектов лечения рака иммунотерапией с использованием ингибиторов контрольных точек. Статья опубликована в научном журнале Immunity.

«Терапия ингибиторами контрольных точек иммунного ответа произвела революцию в лечении рака, позволив Т-клеткам более эффективно атаковать опухоли и раковые клетки.

Но не обошлось и без побочных эффектов. Например, примерно у 20% онкологических больных после лечения ингибиторами контрольных точек повысилась частота инфекций», — уточнил соавтор исследования, профессор Стюарт Танги.

Результаты показали, что, хотя ингибиторы контрольных точек усиливают противораковый иммунитет, они также могут ослаблять В-клетки, которые служат клетками иммунной системы, вырабатывающими антитела для защиты от распространенных инфекций.

Исследователи сосредоточились на молекуле PD-1, которая действует как «ручной тормоз» для иммунной системы, предотвращая чрезмерную активацию Т-клеток. Терапия ингибиторами контрольных точек работает, высвобождая этот молекулярный стопор, чтобы повысить способность иммунной системы бороться с раком.

Ученые обнаружили, что нарушенная или отсутствующая активность PD-1 может значительно снизить разнообразие и качество антител, вырабатываемых клетками памяти B — долгоживущими иммунными клетками, которые «помнят» прошлые инфекции.

Специалисты отметили, что полученные результаты подчеркивают необходимость для врачей контролировать функцию В-клеток у пациентов, получающих ингибиторы контрольных точек, и указывают на необходимость профилактических мероприятий для лиц с повышенным риском инфекций.

Ранее ученые выяснили, что иммунотерапия рака ингибированием контрольных точек повышает риск развития псориаза.

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