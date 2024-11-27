В Севастополе остановили движение морского пассажирского транспорта

В Севастополе временно прекратил работу морской пассажирский транспорт, который включает в себя катера и паромы. Об этом сообщает Telegram-канал городской Дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Морской пассажирский транспорт приостановил движение», — говорится в сообщении.

Причины принятых мер не уточняются.

21 ноября губернатор Севастополя Сергей Развожаев сообщил, что средствами противовоздушной обороны России над акваторией Черного моря была сбита украинская противокорабельная ракета «Нептун».

По мнению капитана первого ранга запаса Василия Дандыкина, целью атаки ВСУ по Севастополю могла быть городская система ПВО либо другие объекты: предприятия, аэродром, база Черноморского флота.

17 ноября сообщалось об уничтожении в Черном море четырех украинских безэкипажных катеров.

Ранее суд арестовал обвиняемого в подрыве автомобиля офицера Черноморского флота.