Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Суд арестовал обвиняемого в подрыве автомобиля офицера Черноморского флота

Суд арестовал мужчину, обвиняемого в подрыве авто офицера ЧФ Транковского

close
Freepik.com

Киевский районный суд Симферополя арестовал мужчину, которого обвиняют в подрыве автомобиля капитана 1-го ранга, начальника штаба Азовского военно-морского района Крымской военно-морской базы Черноморского флота Валерия Транковского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ.

В ФСБ уточнили, что обвиняемый будет находиться под стражей два месяца.

Автомобиль офицера подорвали 13 ноября в Севастополе возле супермаркета на улице Тараса Шевченко. В момент подрыва Транковский находился в машине. В результате детонации водителю оторвало нижние конечности. Сотрудники экстренных служб пытались достать мужчину из салона и передать врачам, но спасти его не успели.

19 ноября ФСБ задержала двух жителей Крыма, подозреваемых в подрыве машины Транковского по заданию украинских спецслужб. В ведомстве утверждают, что за организацию теракта отвечал заместитель председателя Службы безопасности Украины генерал-майор Александр Поклад.

Ранее украинский агент признался в подрыве автомобиля офицера Черноморского флота.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами