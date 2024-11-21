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Военный эксперт назвал предполагаемые цели удара ВСУ по Севастополю

Военный эксперт Дандыкин: целью атаки ВСУ по Севастополю могла быть ПВО

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President.gov.ua

Целью атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Севастополю с применением ракеты «Нептун» могла быть городская система противовоздушной обороны (ПВО). Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» выразил капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Там много предприятий, аэродром, стоят наши системы ПВО. И, конечно, это главная база Черноморского флота», — перечислил возможные цели ракетных атак ВСУ в Севастополе бывший военный.

Отмечается, что ракеты берегового комплекса «Нептун» дальностью 220-250 километров чаще всего используются для ударов по морским целям.

21 ноября губернатор Севастополя Сергей Развожаев сообщил, что средствами противовоздушной обороны России в городе была сбита украинская ракета «Нептун».

До этого Дандыкин заявил, что Крымский мост защитят дополнительными комплексами ПВО.

Ранее Дандыкин рассказал об ударе ВС РФ по аэродрому ВСУ после «оперативной игры».

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