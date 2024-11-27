Объявленная в розыск правнучка летчика СССР Чкалова находится не в России

Объявленная в розыск правнучка летчика СССР Валерия Чкалова Дарья Богданова скрылась за границей. Об этом сообщает РИА Новости.

Против девушки возбуждено уголовное дело за публичные призывы к терроризму. В социальных сетях и интервью украинскому каналу она заявляла, что необходимо ударить ядерным оружием по Москве для «завершения конфликта».

В своих соцсетях девушка еще в начале ноября писала «да не собираюсь я в Россию, не переживайте вы так». По данным СМИ, Богданова с семьей больше 10 лет проживает в Бельгии.

В начале ноября суд Москвы заочно арестовал правнучку Чкалова.

В июле Минюст признал Дарью Богданову иноагентом. По данным ведомства, Богданова распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, выступала против проведения СВО, а также принимала участие в мероприятиях по сбору средств в поддержку ВСУ.

До этого Богданова заявляла о необходимости ударить по Москве ядерным оружием «для завершения конфликта». Правнучка Чкалова, являющаяся гражданкой Израиля, призналась, что ее не волнуют люди, которые могут пострадать из-за ядерного взрыва.

Ранее список иноагентов пополнили священник, пианист и блогер.