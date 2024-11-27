В Запорожской области пропал свет из-за повреждения ЛЭП

В Запорожской области произошло повреждение на линии электропередачи, электроснабжения нет во всем регионе. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале.

Причины произошедшего он не назвал.

Работы по восстановлению электроснабжения, по его словам, завершатся в самое ближайшее время.

Социально значимые объекты региона подключены к резервным источникам питания. Губернатор попросил сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Накануне вечером сообщалось, что украинские войска атаковали города Васильевка и Каменка-Днепровская в Запорожской области. Заместитель губернатора региона Антон Тицкий заявлял, что украинская сторона наносит удары по гражданской инфраструктуре.

25 ноября главком ВСУ Александр Сырский доложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому о том, что на подконтрольной Киеву территории Запорожской области есть «фиксируемые явные угрозы».

Ранее в Приморском крае 17 населенных пунктов остались без электроснабжения.