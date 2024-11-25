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Сырский доложил Зеленскому о тяжелой ситуации ВСУ в Запорожской области

Сырский доложил Зеленскому о наличии угроз для ВСУ в Запорожской области

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Roman Chop/AP

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский доложил президенту страны Владимиру Зеленскому о том, что на подконтрольной Киеву территории Запорожской области есть «фиксируемые явные угрозы». Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава государства.

По его словам, сейчас украинские вооруженные силы контролируют ситуацию.

Накануне журнал The Eсonomist написал, что разведка Украины считает, что Россия готовится к «решительному наступлению» на город Запорожье, в 30 км от линии фронта.

23 ноября председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что российские военнослужащие продвинулись на Времевском направлении и подошли к окраинам населенного пункта Великая Новоселка, где располагается крупный командный и логистический пункт ВСУ. Времевское направление находится на стыке Запорожской области и Донецкой народной республики (ДНР).

Ранее на Западе заявили о скорой капитуляции ВСУ.

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