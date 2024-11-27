Часть российского региона осталась без света

В Чугуевском районе Приморского края 17 населенных пунктов остались без электроснабжения из-за аварий на сетях, вызванных непогодой. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района.

«ВНС (водопроводная насосная станция) и КНС (канализационная насосная станция) в Чугуевке работают на резервных источниках питания. Аварийные бригады работают в круглосуточном режиме», — сказано в сообщении.

Как заявили в Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК), накануне вечером из-за смещения циклона на север произошло отключение линии электропередачи 35 кВ Чугуевка — Уборка. По ее информации, электроснабжение нарушено в селах Ленино, Шумный, Заметное, Уборка, Павловка и Антоновка. Во время осмотра обнаружен обрыв провода через реку Павловка. В настоящее время энергетики проводят работы по замене провода через реку.

В ДРСК также сообщили, что ночью энергетики восстановили электроснабжение в селе Андреевка, поселках Витязь и Троица в Хасанском округе, ранее также нарушенное из-за непогоды. Без электроснабжения остаются потребители в селах Краскино, Цуканово, Гвоздево, Камышевое и поселке Посьет. Кроме того, произошла авария на подстанции 35 кВ Надеждинская в Надеждинском районе. В результате без света остались часть потребителей в селах Вольно-Надеждинское, Прохладное и поселке Новый.

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