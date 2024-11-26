Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВСУ атаковали два города в Запорожской области

ВС Украины атаковали Васильевку и Каменку-Днепровскую в Запорожской области

close
Inna Varenytsia/REUTERS

Вооруженные силы  Украины  (ВСУ) атаковали  города Васильевка  и Каменка-Днепровская в Запорожской области. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Антон Тицкий в своем Telegram-канале.

По его словам, украинская сторона наносит удары по гражданской инфраструктуре.

Тицкий добавил, что в Васильевке беспилотник ВСУ попытался атаковать почтовое отделение, но его сбили российские военные. Каменка-Днепровская подверглась обстрелу со стороны артиллерии ВСУ, отметил заместитель губернатора.

Накануне главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский доложил президенту страны Владимиру Зеленскому о том, что на подконтрольной Киеву территории Запорожской области есть «фиксируемые явные угрозы».

До этого The Economist написал, что разведка Украины считает, что Россия готовится к «решительному наступлению» на город Запорожье, в 30 км от линии фронта.

По словам командира бригады быстрого реагирования ВСУ, недавно развернутой в Запорожье, ВС РФ были частично отправлены в Курскую область, поэтому к наступлению на город российская сторона еще не готова.

Ранее Рогов призвал не верить заявлению Зеленского об угрозах на Запорожском направлении.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами