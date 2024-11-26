ВСУ атаковали два города в Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали города Васильевка и Каменка-Днепровская в Запорожской области. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Антон Тицкий в своем Telegram-канале.

По его словам, украинская сторона наносит удары по гражданской инфраструктуре.

Тицкий добавил, что в Васильевке беспилотник ВСУ попытался атаковать почтовое отделение, но его сбили российские военные. Каменка-Днепровская подверглась обстрелу со стороны артиллерии ВСУ, отметил заместитель губернатора.

Накануне главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский доложил президенту страны Владимиру Зеленскому о том, что на подконтрольной Киеву территории Запорожской области есть «фиксируемые явные угрозы».

До этого The Economist написал, что разведка Украины считает, что Россия готовится к «решительному наступлению» на город Запорожье, в 30 км от линии фронта.

По словам командира бригады быстрого реагирования ВСУ, недавно развернутой в Запорожье, ВС РФ были частично отправлены в Курскую область, поэтому к наступлению на город российская сторона еще не готова.

Ранее Рогов призвал не верить заявлению Зеленского об угрозах на Запорожском направлении.