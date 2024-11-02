Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу полковника Тимофеева

Главная военная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении полковника Ильи Тимофеева, обвиняемого в получении взятки в размере почти 3 млн рублей. Об этом сообщила адвокат полковника Юлия Нитченко в беседе с ТАСС.

По словам Нитченко, в деле отсутствуют сопроводительные письма о том, что оно направлялось в Главную военную прокуратуру и возвращалось обратно на доследование, а также нет обвинительного заключения от 18 июля 2024 года.

«Что говорит о фальсификации дела», — заявила она.

В ближайшее время уголовное дело направят для рассмотрения в Московский гарнизонный военный суд. Сторона защиты намерена настаивать на возвращении дела на доследование.

Бывший начальник службы утилизации Главного автобронетанкового управления Илья Тимофеев был задержан 24 августа 2023 года. По данным следствия, в 2014–2022 годах он допустил к демилитаризации боевой техники для ее дальнейшего использования в качестве памятников компанию, не имеющую соответствующей лицензии. Кроме того, от другой фирмы он получил около 3 млн рублей за общее покровительство. Сам он вину не признает.

В августе текущего года сообщалось о том, что Тимофееву отказали в отправке в зону специальной военной операции. Обвиняемый считает, что тем самым были нарушены его права.

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