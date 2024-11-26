В Норильске поставщик школьного питания исключил свинину по религиозным соображениям

В Норильске поставщик школьного питания перестал кормить учеников свининой. Об этом сообщает «Северный город».

Представитель компании подтвердил данную информацию. По его словам, в школьные рационы будут входить только говядина и курица. По его словам, в компании считают правильным уважать религиозные особенности питания.

Собеседник издания добавил, что при принятии решения об исключении свинины из рациона школьного питания также исходили из соображения пищевой ценности и безопасности. Он подчеркнул, что говядина является лидером по содержанию белка, который нужен детям для роста.

Роспотребнадзор 20 ноября сообщил, что в Канске с подозрением на кишечную инфекцию госпитализировали десятки людей. В связи с произошедшим учебное заведение, где питались пострадавшие, перевели на дистанционное обучение. По факту массового отравления возбуждено уголовное дело, проводится проверка.

Мать одной из пострадавших школьниц рассказала «Газете.Ru», что дочь периодически жаловалась на волосы в еде или плохо приготовленные блюда. Она предположила, что причиной отравления могло стать блюдо из рыбы.

Ранее в Красноярской школе массово отравились дети.