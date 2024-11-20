В красноярской школе у 19 детей обнаружили кишечную инфекцию

В городе Канске Красноярского края госпитализировали 21 человека с подозрением на острую кишечную инфекцию. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

По данным ведомства, госпитализированными оказались учитель, технический работник и 19 учащихся школы №15. В связи с произошедшим учебное заведение перевели на дистанционное обучение. Роспотребнадзор организовал проверку.

«В настоящее время наши специалисты устанавливают причинно-следственную связь заболевания, в том числе с осуществлением отбора проб готовой продукции, смывов с объектов внешней среды, а также обследования сотрудников, которые задействованы в приготовлении и раздаче пищи», — говорится в сообщении.

18 ноября Роспотребнадзор временно приостановил работу одного из корпусов школы №1512, где отравились дети. Врачи выявили у детей норовирус второго типа.

По данным Следственного комитета, ученики столичной школы отравились, выпив воду из кулера. В ведомстве подчеркнули, что Перовский межрайонный следственный отдел СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса России «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Ранее почти 20 детей и один взрослый отравились в школе чувашского Новочебоксарска.