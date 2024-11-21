«Волосы в еде, неготовое мясо»: жители Канска – о питании в школе, где массово отравились дети

Жительница Канска Арина рассказала «Газете.Ru», что ее дочь-второклассницу госпитализировали после отравления в школе №15. По словам женщины, у ребенка были диарея, рвота и температура, девочке пришлось ставить капельницы.

«Ребенок учится в школе №15, второй класс. Дочь сказала, что ей стало плохо после обеда в школе, она не хотела меня расстраивать и думала, само пройдет. В час ночи ей стало совсем плохо — диарея и рвота. Вызвали скорую, ее забрали. Получается, [дочь болеет] вторые сутки. Утром она была под капельницей, у нее была температура 39.9. Сейчас лучше. Ребенок мне неоднократно жаловалась на еду в школе, я на днях уже собиралась идти на разборки по этому поводу, но, видимо, опоздала», — сказала она.

Арина отметила, что ее дочь периодически жаловалась на волосы в еде или плохо приготовленные блюда. Она предположила, что причиной отравления могло стать блюдо из рыбы.

«Школу со вчерашнего дня перевели на дистанционку на семь дней. Жалобы были на волосы в еде, на неготовое мясо. Числа 18 [ноября] им давали котлеты, дочь сказала, что они были холодные и сырые. Дети в школе не жаловались на еду, может, боялись или не считали нужным. Говорили об этом только родителям. Не знаю (какой продукт стал причиной. – «Газета.Ru»). Или та самая котлета, или шницель из рыбы, который им давали позавчера на обеде, после него детям и стало плохо. Скорее всего что-то из рыбы, в них паразитов больше», — добавила она.

20 ноября стало известно, что 18 детей пострадали от отравления в школе №15 в Канске Красноярского края. Прокуратура организовала проверку, возбуждено уголовное дело.

Позднее Следственный комитет уточнил, что число пострадавших среди школьников увеличилось до 30. Кроме того, в больнице находятся трое взрослых – две учительницы и охранник школы.

Накануне еще 23 ребенка попали в больницу с кишечной инфекцией после обеда в школе №76 Красноярска.

Ранее в столичной школе №1512 как минимум 30 учеников подхватили норовирус.