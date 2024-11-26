Местный житель пострадал при ударе ВСУ по рынку в Новой Каховке

ВСУ днем обстреляли центральный рынок в Новой Каховке в Херсонской области, ранен местный житель. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Новокаховского городского округа.

Пострадавшего госпитализировали с осколочным ранением. На данный момент он проходит лечение в Каховской ЦРБ.

Также при обстреле пострадала инфраструктура города. Отмечается, что повреждения получили торговые ряды.

26 ноября сообщалось, что украинская армия обстреляла автобус в Новой Каховке из миномета. В результате пострадал 21 человек, из них двое детей.

Позднее ВСУ нанесли повторный удар по месту трагедии.

В этот же день стало известно, что в Новокаховском городском округе Херсонской области было совершено покушение на главу местной администрации Виталия Гуру, его заместителя и нескольких сотрудников. Автомобили были сильно повреждены, никто из людей не пострадал.

Ранее Сырский объявил, что ВСУ будут наступать.