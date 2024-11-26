Сырский объявил, что ВСУ будут наступать

Вооруженные силы Украины будут не только обороняться, но контратаковать на фронтах конфликта с Россией. Об этом на встрече с блогерами заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает издание «Страна» со ссылкой на соцсети.

Блогер Кирилл Сазонов пишет, что наиболее сложными направлениями для украинской армии являются Покровское и Кураховское — однако ситуация на этой неделе выправилась в лучшую сторону. На прошлой неделе, как пишет Сазонов, некоторые украинские части бежали со своих позиций, оголяя фланги смежных подразделений.

«Позиция Александра Сырского: мы должны остановить противника. Но победа невозможна, если ВСУ будут работать только в обороне. Должны перехватывать инициативу и контратаковать. Есть и будем. Где и кто — увидите», — пишет блогер.

До этого стало известно, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) вывело часть группировки из центра Курахово в Донецкой народной республике.

Ранее силы РФ вошли в Великую Новоселку в ДНР.