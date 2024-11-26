Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сырский объявил, что ВСУ будут наступать

Сырский заявил, что ВСУ будут и обороняться, и контратаковать

close
Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Вооруженные силы Украины будут не только обороняться, но контратаковать на фронтах конфликта с Россией. Об этом на встрече с блогерами заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает издание «Страна» со ссылкой на соцсети.

Блогер Кирилл Сазонов пишет, что наиболее сложными направлениями для украинской армии являются Покровское и Кураховское — однако ситуация на этой неделе выправилась в лучшую сторону. На прошлой неделе, как пишет Сазонов, некоторые украинские части бежали со своих позиций, оголяя фланги смежных подразделений.

«Позиция Александра Сырского: мы должны остановить противника. Но победа невозможна, если ВСУ будут работать только в обороне. Должны перехватывать инициативу и контратаковать. Есть и будем. Где и кто — увидите», — пишет блогер.

До этого стало известно, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) вывело часть группировки из центра Курахово в Донецкой народной республике.

Ранее силы РФ вошли в Великую Новоселку в ДНР.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами