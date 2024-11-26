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Более десяти пассажиров затонувшей яхты Sea Story пропали без вести

Aljazeera: 16 пассажиров затонувшей в Египте яхты Sea Story пропали без вести

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Red Sea Governorate/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

16 пассажиров туристической яхты Sea Story, затонувшей у берегов города Марса-эль-Алам в Египте, пропали без вести. Об этом сообщает Aljazeera.

По данным агентства, 28 человек удалось спасти, они отделались незначительными травмами. Им не потребовалась госпитализация. Поиски оставшихся 16 продолжаются.

Губернатор Красного моря Амр Ханафи сообщил, что, по предварительным данным, на судно обрушилась внезапная большая волна, которая затопила его в течение пяти-семи минут.

Яхта Sea Story с более чем 30 пассажирами на борту затонула рано утром 25 ноября в Красном море у берегов египетского Марса-Алама. На судне находился 31 турист из разных стран и 14 членов экипажа.

Генеральный консул России в Хургаде Виктор Воропаев заявил, что российских граждан на борту судна не было — ни среди туристов, ни среди экипажа.

Ранее роскошная яхта за миллион долларов затонула в Лос-Анджелесе.

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