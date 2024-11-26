В МИД РФ не поступало сигналов о приостановке выдачи россиянам карт в Казахстане

В МИД РФ не поступало сигналов о приостановке выдачи россиянам казахстанских банковских карт. Об этом в интервью RTVI рассказал директор третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник.

По словам Стерника, в этой ситуации «имеет значение соответствие законодательству действий и приезжающих россиян, и банковских учреждений, которые обслуживают их заявки». Дипломат отметил, что «все разрешено, если не запрещено» и заявил, что в МИД РФ сигналы о приостановке банками Казахстана выдачи карт россиянам не поступали.

Беседа проходила в преддверии государственного визита президента России Владимира Путина в Казахстан, который намечен на 27 ноября.

Кроме того, 28 ноября под председательством президента Казахстана в Астане пройдет сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ, в которой также примет участие российский президент. Делегации стран обсудят актуальные вопросы региональной и международной безопасности. По итогам заседания будет принят ряд документов.

Ранее сообщалось, что в Казахстане перестали работать карты UnionPay, выпущенные Газпромбанком.