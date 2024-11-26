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Боевики ИГИЛ собирались устроить теракт в Турции

IHA: двое боевиков ИГИЛ готовили теракт в Стамбуле

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Shutterstock/4.murat

Полиция задержала в Стамбуле двоих сторонников террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ, запрещенная в РФ террористическая организация), готовивших теракт с использованием взрывчатки. Об этом сообщает IHA.

В публикации отмечается, что представители правоохранительных органов начали следить за одним из подозреваемых после того, как он стал искать в интернете информацию о взрывчатке и способах собрать бомбу. Полицейские задержали его и еще одного подозреваемого, которые проживали в разных квартирах в одном доме в районе Газиосманпаша.

В рамках обыска жилых помещений были конфискованы взрывчатка, химические вещества для изготовления бомб, лабораторные принадлежности, символика террористической организации и другие материалы.

IHA подчеркивает, что задержанные в 2021 году были арестованы по обвинению в членстве в ИГИЛ. В 2023 году они вышли на свободу.

14 ноября сообщалось, что ФСБ задержала жителя Республики Ингушетия, которого подозревают в том, что он предоставлял SIM-карты женам и вдовам боевиков ИГИЛ.

Ранее премьер Ирака объявил о ликвидации лидера ИГ в стране.

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