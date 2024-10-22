Премьер Ирака объявил о ликвидации лидера ИГ в этой стране

Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани заявил о ликвидации лидера террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России) в этой стране Джасема аль-Мазруи Абу Абдель Кадира. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я поздравляю наш уважаемый народ с ликвидацией так называемого «эмира Ирака» террористической организации ИГ», — сказал премьер.

Также, по его словам, были ликвидированы еще восемь высокопоставленных командиров данной террористической группировки.

В конце сентября стало известно, что США и правительство Ирака договорились до сентября 2025 года свернуть миссию глобальной коалиции «Непоколебимая решимость» по борьбе с ИГ. Согласно документу, Вашингтон и Багдад перейдут к двустороннему партнерству в сфере безопасности таким образом, чтобы поддержать иракские силы и сохранить давление на террористическую группировку.

Впервые войска США были введены в Ирак в 2003 году во время войны против Саддама Хуссейна. Впоследствии их численность уменьшилась. После официального окончания боевых действий в 2011 году в Ираке находились только представители частных военных компаний. В 2014 году власти арабской республики начали войну с ИГ, занявшим треть страны. Международная коалиция, включающая войска США, поддержала власти в операции по освобождению территории.

Ранее в Багдаде обстреляли логистический центр посольства США.