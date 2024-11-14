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В Ингушетии задержали россиянина, подозреваемого в помощи вдовам боевиков ИГ

ФСБ: задержан россиянин, передававший SIM-карты вдовам боевиков ИГИЛ

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Дмитрий Макеев/РИА Новости

ФСБ задержала жителя Республики Ингушетия, которого подозревают в том, что он предоставлял SIM-карты женам и вдовам боевиков ИГ (организация запрещена в России). Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

Этот человек устанавливал контакты с женщинами, находящимися в курдских фильтрационных лагерях, и предоставлял им коды для подключения к мессенджерам и социальным сетям, сообщил источник телеканала в правоохранительных органах.

По словам журналистов, в курдских лагерях на территории Сирии содержатся около 300 гражданок России — жен и вдов боевиков ИГИЛ, и все они объявлены в розыск в РФ.

В октябре суд в США приговорил бывшего военнослужащего к 14 годам тюремного заключения за попытку помочь ИГ устроить засаду на других американских военных на Ближнем Востоке. Отмечается, что сам Бриджес просил приговорить его к 40 годам тюремного заключения. Но судья Льюис Лиман решил, что 14 лет тюрьмы для военнослужащего будет достаточно, учитывая то, что он в действительности общался не с террористами, а с агентом ФБР под прикрытием.

Ранее премьер Ирака объявил о ликвидации лидера ИГ в стране.

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