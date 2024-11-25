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Пожар на юге Москвы ликвидировали

МЧС: пожар на складе в промзоне на юге Москвы ликвидирован

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Александр Гальперин/РИА Новости

Пожар на складе в промзоне на юге Москвы ликвидирован, заявили в пресс-службе МЧС России. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В МЧС подчеркнули, что в текущий момент устанавливается причина возгорания.

Для ликвидации крупного пожара в складских помещениях был привлечен вертолет Ка-32 Московского авиацентра. По данным чрезвычайного ведомства, авиацией совершено пять сбросов общим объемом 25 тонн воды.

Незадолго до этого сообщалось, что площадь пожара на складе в промышленной зоне на юге Москвы увеличилась с 2500 до 3000 квадратных метров.

По данным оперативных служб, внутри помещения находятся баллоны с фреоном. Сообщалось о взрывах. Кроме того, специалисты сообщали, что частично обрушилась кровля здания.

По информации МЧС, на месте происшествия работают 75 пожарных и 31 единица техники. Пожару присвоили повышенный ранг сложности.

Среди прочего стало известно, что быстрому распространению огня способствовала высокая пожарная нагрузка внутри здания.

Ранее в Москве произошел пожар в элитном жилом комплексе «Зиларт».

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