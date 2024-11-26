В России создадут центры для детей мигрантов по изучению русского языка

Центры по изучению русского языка, где смогут обучаться дети мигрантов, создадут примерно через 2-3 года. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, пишет ТАСС.

Эту тему он поднял на встрече со студентами института «Первая академия медиа» Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова.

«Да, такие центры планируются создать. В какие сроки? Сложно сказать, <…> но этот вопрос сейчас прорабатывается. Может, в течение двух-трех лет», — сказал он.

Кравцов подчеркнул, что страна нуждается в создании подобных центров.

25 ноября в Госдуму был внесен законопроект о запрете принимать в российские школы детей мигрантов, которые не знают русского языка.

В сентябре министерство просвещения РФ рекомендовало школам и дошкольным учреждениям ограничить число детей-мигрантов, не владеющих или слабо владеющих русским языком, до трех в одном классе. По данным ведомства, на конец 2023–2024 учебного года 12% учеников-иностранцев плохо знали русский.

Ранее в Свердловской области предложили приравнять детей мигрантов к инвалидам.