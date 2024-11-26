В кемеровской школе мужчина напал на ребенка

Мужчина напал на ребенка в школе №99 в городе Кемерово. Об этом сообщили в группе в социальной сети «ВКонтакте» «Инцидент Кузбасс».

По данным авторов, для задержания мужчины в учебное заведение направили два отряда Росгвардии. Также в школу приехала скорая помощь.

Подробности произошедшего уточняются.

23 ноября житель Городищенского района области стал фигурантом уголовного дела за нападение на детей, игравших на улице в снежки. Инцидент произошел в селе Средняя Елюзань. Очевидцы сообщили в полицию о том, что неизвестный мужчина набросился на детей и угрожал им. На место прибыл наряд полиции и задержал 55-летнего местного жителя.

21 ноября Telegram-канал Ural Mash сообщил, что в Каменске-Уральском пенсионерка тростью избила подростка из-за шума на общем балконе. Ребенок две недели восстанавливался после травмы, семья пострадавшего обратилась в правоохранительные органы и наняла юриста.

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