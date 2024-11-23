Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин напал на детей, игравших в снежки

В Пензенской области мужчина угрожал детям, игравшим в снежки

close
Виталий Аньков/РИА Новости

Житель Городищенского района области стал фигурантом уголовного дела за нападение на детей, игравших на улице в снежки. Об этом сообщает УМВД региона.

Инцидент произошел в селе Средняя Елюзань, очевидцы сообщили в полицию о том, что неизвестный мужчина набросился на детей и угрожает им. На место прибыл наряд полиции и задержал 55-летнего местного жителя.

Выяснилось, что россиянин ехал за рулем своего автомобиля, когда в лобовое стекло прилетел снежок. Мужчина заметил детей, игравших на обочине, и решил, что они специально кидаются снегом. Он выскочил из авто, начал кричать на школьников, схватил одного из них и угрожал.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, сельчанину может грозить до двух лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Колпино 41-летний мужчина напал на 10-летнего мальчика на детской площадке и избил его, у пострадавшего перелом носа. Между нетрезвым мужчиной и мальчиком возник конфликт, в ходе которого мужчина ударил ребенка. Подозреваемого в нападении удалось задержать, им оказался 41-летний местный житель, мужчина привлекался к уголовной ответственности за нанесение побоев. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сосед напал на россиянку с грудным ребенком, так как ему помешала коляска.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами