Россиянин напал на детей, игравших в снежки

Житель Городищенского района области стал фигурантом уголовного дела за нападение на детей, игравших на улице в снежки. Об этом сообщает УМВД региона.

Инцидент произошел в селе Средняя Елюзань, очевидцы сообщили в полицию о том, что неизвестный мужчина набросился на детей и угрожает им. На место прибыл наряд полиции и задержал 55-летнего местного жителя.

Выяснилось, что россиянин ехал за рулем своего автомобиля, когда в лобовое стекло прилетел снежок. Мужчина заметил детей, игравших на обочине, и решил, что они специально кидаются снегом. Он выскочил из авто, начал кричать на школьников, схватил одного из них и угрожал.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, сельчанину может грозить до двух лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Колпино 41-летний мужчина напал на 10-летнего мальчика на детской площадке и избил его, у пострадавшего перелом носа. Между нетрезвым мужчиной и мальчиком возник конфликт, в ходе которого мужчина ударил ребенка. Подозреваемого в нападении удалось задержать, им оказался 41-летний местный житель, мужчина привлекался к уголовной ответственности за нанесение побоев. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сосед напал на россиянку с грудным ребенком, так как ему помешала коляска.