В Тюмени мужчина обвинил ребенка-мигранта в избиении сына в лицее

Прокуратура проводит проверку после публикаций об избиении ребенка в тюменском лицее. Об этом ведомство сообщает в Telegram-канале.

На ситуацию правоохранители обратили внимание после постов в социальных сетях. Как сообщает Ura.ru со ссылкой на «Русскую общину», сын семьи из Таджикистана напал на ученика.

По словам отца пострадавшего, мальчик выражался нецензурно и позвал поговорить. После этого, как рассказал родитель, школьник нанес его сыну несколько ударов, в результате оппонент сломал ребенку нос.

Известно, что по факту произошедшего уже возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью.

Расследование дела находится на контроле у прокуратуры.

«При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – сообщается в публикации ведомства.

До этого жители Омска пожаловались на мальчика, который четыре года избивал сверстников. По словам родителей, они постоянно пишут жалобы на имя директора, но каких-либо мер в администрации не принимают.

Ранее в Иркутской области 12-летний мальчик избил одноклассницу за навязчивость.