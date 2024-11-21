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Пенсионерка тростью пробила голову подростку в Каменске-Уральском

Ural Mash: в Свердловской области пенсионерка пробила тростью голову ребенку

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Global Look Press

В Каменске-Уральском пенсионерка тростью избила подростка из-за шума на общем балконе. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Инцидент произошел в многоэтажке на бульваре Парижской Коммуны, к 13-летнему подростку в гости пришел друг. Школьники разговаривали на общем балконе, когда к ним неожиданно ворвалась пожилая женщина.

74-летней пенсионерке не понравилось, что дети шумели, она ударила одного из мальчиков клюшкой-тростью и пробила ему голову. Подросток две недели восстанавливался после травмы, семья пострадавшего обратилась в правоохранительные органы и наняла юриста. По словам соседей, агрессивная женщина и раньше бросалась на соседей.

До этого сообщалось, что в Петербурге пожилая женщина сделала школьницам замечание, а затем напала на одну из них. Восьмилетняя девочка после занятий общалась с подругой, когда к ним подошла пожилая незнакомка и сказала: «хватит болтать». Одна из школьниц ответила пенсионерке, что ей не нужно указывать, что делать. После этого пожилая женщина дважды ударила девочку по лицу перчаткой и попыталась закрыть ей рот. Сопротивляясь, ребенок повредил себе палец.

Ранее в Краснодаре сосед избил пенсионерку и ее дочь из-за плача ребенка.

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